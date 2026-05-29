moto2 celestino vietti svetta nelle pre qualifiche al mugello vicini gonzalez e guevara

Notizia in breve

Celestino Vietti ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia di Moto2 al Mugello. La sessione, valida per il settimo appuntamento del Mondiale 2026, si è conclusa con il pilota italiano davanti a tutti. Gli inseguitori più vicini sono stati Gonzalez e Guevara, che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. Le pre-qualifiche si sono svolte sull’omonimo circuito toscano, in vista delle qualifiche ufficiali.