Moto2 Celestino Vietti svetta nelle pre-qualifiche al Mugello vicini Gonzalez e Guevara
Celestino Vietti ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia di Moto2 al Mugello. La sessione, valida per il settimo appuntamento del Mondiale 2026, si è conclusa con il pilota italiano davanti a tutti. Gli inseguitori più vicini sono stati Gonzalez e Guevara, che si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. Le pre-qualifiche si sono svolte sull’omonimo circuito toscano, in vista delle qualifiche ufficiali.
Il guizzo di Celestino Vietti. Il pilota italiano ha registrato il miglior tempo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto2 i n fase di svolgimento presso l’iconico circuito del Mugello. Nello specifico il centauro in forza alla SpeedRS Team ha trovato il giro d’alto profilo nelle sessioni finali del turno, fermando il cronometro a 1:49.420 e rifilando così 0.011 alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara, secondo davanti all’attuale leader della classifica piloti, ovvero Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo a 0.110. Bene poi Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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