Moto2 Celestino Vietti svetta anche nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna fuori dalla top14 Arbolino

Nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, Celestino Vietti ha ottenuto il miglior tempo, confermando la sua posizione tra i piloti più veloci. Fuori dalla top 14, invece, si trova Arbolino, che non è riuscito a inserirsi tra i primi durante questa sessione. Le prove si sono svolte nel circuito di Montmeló, con condizioni di pista che hanno permesso ai piloti di spingere al massimo.

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