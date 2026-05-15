Moto2 Celestino Vietti svetta anche nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna fuori dalla top14 Arbolino
Nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, Celestino Vietti ha ottenuto il miglior tempo, confermando la sua posizione tra i piloti più veloci. Fuori dalla top 14, invece, si trova Arbolino, che non è riuscito a inserirsi tra i primi durante questa sessione. Le prove si sono svolte nel circuito di Montmeló, con condizioni di pista che hanno permesso ai piloti di spingere al massimo.
Celestino Vietti si conferma e mette a segno il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota italiano è stato il più veloce confermando quanto di buono fatto vedere nel corso della mattinata, anche se gli avversari si sono avvicinati parecchio rispetto ai distacchi amplissimi che avevamo visto nella FP1. Davanti a tutti, quindi troviamo Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) che chiude in 1:41.611 con un margine di vantaggio di appena 14 millesimi sull’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) mentre è terzo lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 26. 🔗 Leggi su Oasport.it
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