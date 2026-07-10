Moto gp Sachsenring subito la legge di Marc Marquez | miglior tempo al venerdì

Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a Sachsenring. Il pilota ha mostrato un passo deciso, abbandonando la strategia di risparmio energetico adottata nei fine settimana precedenti. La sua prestazione di venerdì mette in evidenza un ritmo forte e un approccio più aggressivo, lasciando intuire un fine settimana con potenziali sviluppi competitivi. La sessione si è conclusa con il miglior tempo di Marquez, che ha già dato un segnale ai rivali.

Sachsenring, 10 luglio 2026 - È la sua casa e il primo segnale è poco incoraggiante per i suoi rivali. Marc Marquez sembra aver abbandonato la strategia del risparmio energetico, vista negli ultimi weekend, e al Sachsenring ha subito piazzato la zampata fin dal venerdì. Miglior tempo nelle prequalifiche per il campione in carica che ha preceduto Fernandez, Di Giannantonio e il fratello Alex. Dentro le Aprilia ufficiali, ma più staccate, mentre Bagnaia sarà costretto a passare dalla Q1. Subito il marchio del numero 93. epa12913306 First placed Ducati Lenovo rider Marc Marquez of Spain poses after the MotoGP Sprint race ahead of the Motorcycling Grand Prix of Spain at Angel Nieto circuit in Jerez de la Frontera, Spain, 25 April 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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