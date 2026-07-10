Morto schiacciato dal peso del cognato la tragedia dopo la caduta | la lite al cancello di casa a Palermo

A Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, un uomo è morto dopo essere stato schiacciato dal peso del cognato durante una lite. La tragedia è avvenuta al cancello di casa, dove i due avevano avuto un diverbio. Gli inquirenti sospettano che il decesso sia stato causato dalla pressione esercitata dal cognato, che avrebbe causato la caduta fatale. La vittima è stata trovata priva di vita sul posto.

A Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, il sospetto degli inquirenti è che Giacomo Margarini sia morto soffocato sotto il peso del cognato, con cui stava litigando. Secondo PalermoToday, l’uomo aveva 50 anni ed è stato trovato senza vita dal personale del 118 vicino al cancello d’ingresso dell’abitazione, all’interno di un residence. Le prime ricostruzioni parlano di una discussione degenerata durante la quale il cognato, descritto come persona affetta da obesità grave, gli sarebbe caduto addosso: i sanitari, secondo PalermoToday, avrebbero riscontrato lesioni compatibili con lo schiacciamento della cassa toracica. Sarà ora il medico legale, come precisa il Messaggero, a stabilire con l’ispezione sul corpo se il decesso sia dovuto davvero alla colluttazione o a un malore sopraggiunto in quei momenti. 🔗 Leggi su Open.online

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«Schiacciato dal peso», lite tra cognati finisce in tragedia: morto uomo di 48 anni

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