Tragedia a Palermo | uomo muore schiacciato dal cognato durante una lite

A Palermo, un uomo di circa 50 anni è morto schiacciato dal cognato durante una lite avvenuta intorno alle 13.30 in una stradina di Sferracavallo. La discussione tra i due è degenerata e ha portato all’incidente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.

Una lite familiare è finita in tragedia aPalermo.Un uomo di circa 50 anni è morto durante una discussione con il cognatointorno alle 13.30 in una stradina di Sferracavallo, borgata mariana del capoluogo siciliano. La vittima è stato trovata a terra privo di vita dal personale del 118 accanto al cancello d’entrata di un’abitazione che fa parte di una sorta di complesso residenziale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo sia statomortalmente schiacciato dal peso del cognato, che gli sarebbe caduto sopra durante la colluttazione. I sanitari hanno infatti rilevato lesioni compatibili conlo schiacciamento della cassa toracica. Il parente,affetto da obesità grave, è stato trovato in stato di profondo turbamento dai carabinieri accorsi sul posto, i quali hanno avviato le indagini per l’omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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