Un ciclista è stato investito e ucciso sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito, vicino al centro commerciale Auchan. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo attraversava sulle strisce pedonali vicino a un distributore di carburante. Il traffico nella zona è andato in tilt a causa dell’accaduto, con rallentamenti e code tra i due comuni. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o sulle cause dell’incidente.

Grave incidente sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito, nei pressi del centro commerciale Auchan. Un ciclista è stato investito e ucciso mentre tentava di attraversare la strada sulle strisce pedonali all'altezza del distributore Tamoil. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco. La vittima è rimasta incastrata sotto il veicolo per poi essere liberata ma i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. A perdere la vita un italiano, residente a Napoli, 62 anni. Una lunga coda di auto si è formata in direzione del capoluogo. La strada è stata chiusa per circa due ore. Intervenuta anche la Polizia Municipale per regolare il traffico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ciclista investito e ucciso sulla circumvallazione esterna, traffico in tilt tra Mugnano e Melito

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