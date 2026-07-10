Morti intrappolati nelle auto! Incendio terrificante | è una strage

Notizia in breve

Un incendio devastante ha provocato la morte di diverse persone intrappolate nelle auto. Le immagini mostrano case evacuate, fumo denso visibile da lontano e squadre di soccorso che cercano di arginare le fiamme. Le condizioni meteorologiche estreme hanno alimentato il fronte di fuoco, che si è rapidamente diffuso nelle aree colpite. La situazione rimane critica mentre i soccorritori operano sul campo per contenere l’incendio.