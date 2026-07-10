Due donne sono morte a Pietracatella per avvelenamento da ricina, secondo l’autopsia. Le vittime sono Antonella Di Iesi e Sara Di Vita. Le autorità stanno ascoltando persone informate sui fatti per raccogliere indizi su quattro sospetti. Un parroco e una cugina di una delle vittime sono stati sentiti come testimoni. La polizia continua le indagini per chiarire le responsabilità.

L’autopsia su Antonella Di Iesi e Sara Di Vita ha confermato che le due vittime di Pietracatella sono morte per un avvelenamento da ricina. Gli investigatori stanno continuando a sentire persone informate sui fatti per raccogliere indizi a carico delle quattro persone considerate sospette. Gli ultimi interrogati sono stati il parroco della parrocchia del piccolo Comune molisano e la cugina del marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita. Ascoltata la cugina di Gianni Di Vita Il secondo interrogatorio del parroco di Pietracatella L'autopsia su Di Iesi e Di Vita Ascoltata la cugina di Gianni Di Vita Gli inquirenti hanno sentito in procura la cugina di Gianni Di Vita, che ha ospitato il marito e padre delle vittime e sua figlia dopo che il loro appartamento è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, sentiti parroco e cugina di Gianni Di Vita: possibile svolta

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Avvelenate con la ricina, interrogati padre, figlia, zia

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