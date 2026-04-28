A Pietracatella, si sono verificati decessi causati dalla presenza di ricina, una sostanza velenosa. A seguito di questi eventi, Gianni Di Vita ha rilasciato un'intervista televisiva in cui ha espresso il desiderio di vivere senza tensioni e in tranquillità. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità investigative, che stanno lavorando per chiarire le circostanze dei decessi.

Gianni Di Vita rompe il silenzio sul caso della ricina a Pietracatella: “Vorremmo solo vivere in pace”. L’uomo non è indagato, mentre proseguono gli approfondimenti sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. Sotto esame anche le flebo praticate in casa dopo le dimissioni ospedaliere e il possibile avvelenamento in due fasi. Pietracatella, parla Gianni Di Vita Il caso dell’avvelenamento da ricina che ha provocato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita continua a scuotere tutta Italia. Mentre la Procura di Larino prosegue le indagini per duplice omicidio, nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, intercettato dalle telecamere della trasmissione televisiva “Dentro la Notizia”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, appello di Gianni Di Vita in tv: "Vogliamo vivere in pace"

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