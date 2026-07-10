Morì schiacciato nel cantiere Assoluzione

Un operaio di 46 anni è morto mentre si trovava in un cantiere, schiacciato durante le operazioni di smontaggio delle transenne che delimitavano il cantiere della ciclabile sulla strada delle Collacchie. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo lavorava nel sito. La procura ha disposto un procedimento legale e, al termine, è stata pronunciata un’assoluzione.

Si chiamava Federico Regoli. Era un operaio di 46 anni della Ancar Costruzioni. E stava smontando le transenne che delimitavano l’area dei lavori della ciclabile sulla strada delle Collacchie a Castiglione. Quando venne travolto, era il maggio del 2021, da un camion della sua stessa impresa, spinto dopo essere stato tamponato da un altro mezzo. Regoli morì sul colpo. A cinque anni da quella tragedia il tribunale di Grosseto ha chiuso il procedimento nei confronti dell’ultimo imputato rimasto a processo, Matteo Reali, il coordinatore della sicurezza. Assolto dal giudice Bilisari perchè ‘il fatto non sussiste’. Secondo la Procura, Reali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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