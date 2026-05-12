Una bambina di 13 anni è morta soffocata da una fetta di pandoro, nonostante i tentativi di soccorso delle due educatrici presenti al momento. La vicenda è al centro di un procedimento legale, con la richiesta di condanna e di assoluzione per le educatrici coinvolte. La causa della tragedia è ancora oggetto di indagini, mentre si attende di conoscere le decisioni della magistratura.

A soli 13 anni era morta soffocata da una fetta di pandoro. Inutili i tentativi disperati di salvarla fatti dalle due educatrici presenti nella stanza. Inutili le manovre che gli operatori del 118 avevano eseguito al loro arrivo anche con uno specifico strumento meccanico. La piccola era deceduta in ospedale dopo una settimana di agonia. Una vicenda drammatica da qualsiasi lato la inquadriate. E che dal punto di vista penale, nell’ultimo atto - quello di ieri mattina davanti al gup Andrea Galanti - ha restituito per bocca del pm Francesca Buganè Pedretti due richieste: di condanna (a 2 anni e 8 mesi) per l’educatrice a cui era affidata la bimba (è difesa dall’avvocato Francesco Manetti).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba morì soffocata dal pandoro . Chieste condanna e assoluzione per le educatrici che erano con lei

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