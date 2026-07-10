In Bangladesh, si registrano circa 120.000 casi di morbillo e 750 morti, per lo più bambini. La malattia, considerata da alcuni sotto controllo, continua a causare un elevato numero di infezioni e decessi. La diffusione rapida in un contesto già sotto stress aumenta il rischio di conseguenze gravi, soprattutto tra i più piccoli.

Una malattia che molti ritengono ormai sotto controllo continua invece a provocare migliaia di contagi e centinaia di vittime. Quando un’infezione altamente contagiosa si diffonde rapidamente in un contesto già messo sotto pressione, le conseguenze possono diventare drammatiche, soprattutto per i più piccoli. È quanto sta accadendo con il morbillo, una patologia che continua a rappresentare una seria minaccia sanitaria in diverse aree del mondo. La crescita dei casi sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario, mentre il numero dei decessi continua ad aumentare. Un quadro che alimenta la preoccupazione delle organizzazioni internazionali e riporta l’attenzione sull’impatto che questa malattia può avere quando il contagio si diffonde senza riuscire a essere contenuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morbillo, in Bangladesh 120mila casi e 750 morti, in gran parte bimbi. Bassetti: “C’è qualcuno che osa dire che non è una malattia grave?”

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