Perché il morbillo è tornato a fare paura? Dagli Usa al Bangladesh la mappa di un’emergenza globale che colpisce i bambini Allarme per i Mondiali 2026

Da notizie.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, diverse aree del mondo stanno affrontando una recrudescenza del morbillo, una malattia che sembrava sotto controllo da anni. Dalle Americhe all’Africa e all’Asia, sono segnalati focolai e casi in aumento, coinvolgendo principalmente i bambini. La diffusione di questa malattia ha suscitato preoccupazioni anche per i prossimi eventi sportivi in programma nel 2026. Gli episodi si susseguono in molte regioni, evidenziando una ripresa dei contagi a livello globale.

Americhe, Africa, Asia. Le epidemie di morbillo stanno flagellando il mondo intero nelle ultime settimane. Partiamo proprio dalle Americhe dove la Paho, l’Organizzazione panamericana della sanità ha anciato l’allarme per l’escalation dell’epidemia di morbillo  nelle Americhe, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio del 2026, che si terranno a giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. I casi di  morbillo  registrati in tutto il continente sono in forte aumento dal 2025, principalmente nei paesi nordamericani che un tempo avevano debellato la malattia altamente contagiosa. “ La ricomparsa del morbillo nelle Americhe rappresenta una battuta d’arresto significativa, ma che può essere completamente superata grazie alla vaccinazione “, hanno fatto sapere dalla Paho.🔗 Leggi su Notizie.com

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