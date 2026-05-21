Morbillo Bassetti invita a vaccinarsi | Casi in aumento soprattutto tra gli adulti
L’infettivologo Matteo Bassetti ha segnalato un incremento dei casi di morbillo nel territorio italiano, con un particolare aumento tra gli adulti di età compresa tra 28 e 31 anni. La crescita del numero di infezioni ha generato attenzione tra le autorità sanitarie, che invitano a vaccinarsi per prevenire la diffusione della malattia. I dati raccolti mostrano come questa fascia di età sia maggiormente interessata rispetto ad altri gruppi di età, evidenziando una tendenza in crescita negli ultimi tempi.
Il professore e infettivologo Matteo Bassetti accende i riflettori sull’aumento di casi di morbillo in Italia, una tendenza che preoccupa soprattutto per le complicanze sulla fascia 28 - 31 anni, la più colpita.“I numeri dicono che in questo 2026 c'è stata un'esplosione di casi rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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