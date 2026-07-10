La visita in carcere prevista per giovedì a Montorio è stata annullata a causa di un errore nell'aggettivo usato nella richiesta ufficiale. Il termine ritenuto inappropriato ha portato alla cancellazione dell'incontro. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi o sugli autori della comunicazione. La decisione si basa esclusivamente sulla presenza dell’aggettivo considerato sbagliato nella documentazione inviata.

«Ispettiva». È su quell’aggettivo che la visita, in programma giovedì alla casa circondariale di Montorio, è saltata. A usare quel termine era stata l’associazione «Liberi Liberi Articolo 27», parte della delegazione che al carcere sarebbe dovuta andare per «fare immediata chiarezza sulla gestione dell’emergenza infettiva, sulle risposte fornite ai malati cronici e oncologici e sulle urgenti misure da adottare per sanare una situazione non più tollerabile sotto il profilo sanitario e civile». Così il comunicato dell’associazione che definiva la visita come «ispettiva» dopo «il recente caso conclamato di tubercolosi, la cui mancata tempestiva... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Montorio, la visita in carcere salta per l'aggettivo «sbagliato» nella richiesta ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maranza e Gang - dal Carcere Minorile Beccaria con Marco D'Amore e Don Claudio | Pulp Podcast

Notizie e thread social correlati

15enne si presenta all’ospedale sbagliato e pretende una visita, poi scoppia la furia: distrutto lo sportelloUn episodio di vandalismo si è verificato a Como, dove tre minorenni sono stati denunciati per aver danneggiato proprietà pubblica.

“Esonerato!”. Terremoto in Serie A, salta la panchina! Adesso è ufficialeIl tecnico di una squadra di Serie A è stato licenziato ufficialmente, segnando la fine del suo incarico.

Temi più discussi: Carcere di Montorio: Situazione insostenibile: annunciata una ispezione; Pomeriggio di passione a Montorio: blackout a macchia d’olio, si ipotizza il sovraccarico; La denuncia del sindacato: Totale situazione di abbandono nel carcere di Montorio; Calciomercato Montorio: nuovi acquisti e riconferme.

Montorio, la visita in carcere salta per l'aggettivo sbagliato nella richiesta ufficialeIspettiva. È su quell’aggettivo che la visita, in programma giovedì alla casa circondariale di Montorio, è saltata. A usare quel termine era stata l’associazione Liberi Liberi\ Articolo 27, parte ... corrieredelveneto.corriere.it

Verona, sempre più critica la situazione al carcere di Montorio: la visita di Flavio TosiSovraffollamento, criticità sanitarie, lavoro per i detenuti. Sono tante le problematiche che riguardano sia i detenuti che la polizia penitenziaria nelle carceri italiane e venete. Sei i suicidi a ... rainews.it