Un episodio di vandalismo si è verificato a Como, dove tre minorenni sono stati denunciati per aver danneggiato proprietà pubblica. Uno di loro, un quindicenne, si è recato all’ospedale sbagliato pretendendo una visita e, dopo una lite, ha rotto uno sportello. In aggiunta, sono stati segnalati danni a una finestra delle piscine comunali.

Tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento e, in due casi, anche per invasione di terreni a Como. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri: un ragazzo di 15 anni è stato segnalato all’autorità per aver infranto il vetro del box office dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre altri due 16enni sono stati fermati in serata nei pressi delle Piscine Comunali di Como dopo aver rotto una finestra e aver tentato di introdursi nella struttura. Denunciato un 15enne per danneggiamento all’Ospedale Sant’Anna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la prima segnalazione è arrivata nella mattinata di ieri, quando una Volante dell’U.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 15enne si presenta all’ospedale sbagliato e pretende una visita, poi scoppia la furia: distrutto lo sportello

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Pretende una visita senza appuntamento, poi prende a pugni il vetro del box office del Sant'Anna: 15enne denunciatoUn ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como dopo una segnalazione sopraggiunta la mattina dell'8 maggio dall'ospedale...

Leggi anche: Caos all'ospedale San Carlo di Nancy: pretende la visita e spacca tutto. Panico tra i pazienti

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: A 15 anni minacciato per un debito di droga si presenta in questura e si autodenuncia; Vodka nella borraccia, studentessa 15enne in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni; Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto 15enne; Aziz morto a 9 anni per una malattia genetica, la sua scuola elementare gli intitola la biblioteca: Era amato da tutti.

15enne si presenta all’ospedale sbagliato e pretende una visita, poi scoppia la furia: distrutto lo sportelloTre minorenni denunciati a Como per danneggiamento: vetro rotto in ospedale e finestra spaccata alle piscine comunali. virgilio.it

Questo dopo aver scritto a una 15enne su instagram giustamente non viene convocato mentre la reggi4na fa giocare come capitano uno stuprator3 condannato x.com