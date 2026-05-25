Esonerato! Terremoto in Serie A salta la panchina! Adesso è ufficiale

Il tecnico di una squadra di Serie A è stato licenziato ufficialmente, segnando la fine del suo incarico. La decisione è stata comunicata dopo le recenti sconfitte e risultati deludenti della squadra. La separazione è avvenuta senza annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali da parte del club, e il tecnico non ricopre più il ruolo di allenatore. La scelta segue un ciclo di partite senza vittorie e un calo di performance della squadra.

La fine di un’era sportiva si consuma spesso nel silenzio assordante di un verdetto sul campo, una sentenza definitiva che non ammette repliche né giustificazioni di sorta. Quando gli obiettivi minimi stagionali sfumano clamorosamente proprio sul traguardo più importante, la proprietà non può fare altro che prendere atto del fallimento e intervenire con la massima severità per azzerare i vertici societari e tecnici. Il verdetto dell’ultima giornata di campionato ha sancito il crollo verticale di un progetto che sembrava solido, spingendo la dirigenza ai piani più alti a decretare una vera e propria epurazione di massa, allontanando in un colpo solo l’allenatore, i direttori dell’area tecnica e persino l’amministratore delegato, inaugurando una ricostruzione totale dalle fondamenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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