Montevarchi grande successo per Le Botteghe dell' Incanto

Ieri sera, il centro storico di Montevarchi ha visto una forte affluenza di visitatori durante l’evento “Le Botteghe dell’Incanto”. L’iniziativa ha coinvolto le vie e le piazze della città, offrendo occasioni di shopping, spettacoli e socializzazione. La partecipazione numerosa ha reso l’evento particolarmente vivace, con cittadini e visitatori che hanno riempito le strade del centro.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Una grande partecipazione di pubblico ha animato ieri sera il centro storico di Montevarchi in occasione di "Le Botteghe dell'Incanto", l'iniziativa che ha portato cittadini e visitatori nelle vie e nelle piazze del cuore della città per una serata all'insegna dello shopping, dello spettacolo e della socialità. Negozi e attività commerciali hanno aperto le proprie porte, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e coinvolgente, con tante persone che hanno scelto di trascorrere la serata tra le vie del centro. A rendere ancora più speciale l'appuntamento è stata la partecipata sfilata de "Le Tofanari", che ha conquistato il pubblico con colori, creatività e una proposta capace di unire moda e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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