Montevarchi tornano stasera Le Botteghe dell’Incanto | il centro si accende tra shopping moda e intrattenimento

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montevarchi questa sera si svolge la seconda serata di “Le Botteghe dell’Incanto”. L’evento prevede aperture straordinarie di negozi e attività di intrattenimento nel centro cittadino. L’iniziativa, dopo il primo appuntamento, mira a valorizzare il centro commerciale con momenti di shopping, moda e animazione. La manifestazione coinvolge cittadini e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le attività locali in orari diversi dal consueto.

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Arezzo, 09 luglio 2026 – Dopo il successo del primo appuntamento, tornano questa sera a Montevarchi “Le Botteghe dell’Incanto”, l’iniziativa che punta a valorizzare il centro cittadino attraverso aperture straordinarie delle attività commerciali e momenti di animazione pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. L’appuntamento è fissato dalle 18 alle 23 tra via Roma e piazza Varchi, dove negozi e attività commerciali resteranno aperti anche in orario serale, offrendo l’occasione di vivere il cuore della città in un’atmosfera estiva fatta di passeggiate, shopping e socialità. Tra le novità di questa seconda serata ci sarà anche la partecipazione de La Capannina, che arricchirà il programma con ulteriori momenti di intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Montevarchi, tornano stasera “Le Botteghe dell’Incanto”: il centro si accende tra shopping, moda e intrattenimento
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