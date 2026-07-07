Secondo giovedì con le Botteghe dell’Incanto | in centro arrivano La Capannina e la sfilata di Le Tofanari

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 7 luglio 2026 – . Prosegue il programma dell'Estate Montevarchina. Giovedì 9 luglio torna il secondo appuntamento con "Le Botteghe dell'Incanto", con negozi e attività del centro storico aperti dalle ore 18 alle 23. Sarà un'altra serata caratterizzata dagli allestimenti in stile shabby chic che regaleranno al centro cittadino un'atmosfera country, con shopping, spettacoli, moda, food, birra e occasioni di divertimento. Tra le novità dell'appuntamento: Fresko – La Capannina che, per una sera, arriverà nel cuore del centro storico e con Le Tofanari, storica realtà montevarchina che presenterà una speciale sfilata. «Le nostre botteghe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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