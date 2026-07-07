Arezzo, 7 luglio 2026 – . Prosegue il programma dell'Estate Montevarchina. Giovedì 9 luglio torna il secondo appuntamento con "Le Botteghe dell'Incanto", con negozi e attività del centro storico aperti dalle ore 18 alle 23. Sarà un'altra serata caratterizzata dagli allestimenti in stile shabby chic che regaleranno al centro cittadino un'atmosfera country, con shopping, spettacoli, moda, food, birra e occasioni di divertimento. Tra le novità dell'appuntamento: Fresko – La Capannina che, per una sera, arriverà nel cuore del centro storico e con Le Tofanari, storica realtà montevarchina che presenterà una speciale sfilata. «Le nostre botteghe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo giovedì con le “Botteghe dell’Incanto”: in centro arrivano La Capannina e la sfilata di Le Tofanari

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Studenti a lezione di commercio tra i banchi e le botteghe del centroGli studenti del liceo economico aziendale stanno frequentando lezioni pratiche tra le botteghe del centro storico.

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Il martedì e mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni. Il giovedì ci sarà la serata delle cover a cui siamo tutti affezionati e poi il venerdì invece ci sarà questa serata performance, che determinerà poi chi ci andrà a rappresentare all'Eur x.com

Richard Kane Ferguson qui e giovedì è il Giorno di Thor, quindi nel mio mondo questo richiede un po' di azione con Korlash Eredità di Blackblade! reddit