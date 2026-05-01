Montepremi Atp Madrid 2026 | quanto guadagna Sinner se oggi batte Fils e va in finale Il confronto con gli altri Masters su terra

Il torneo ATP di Madrid 2026 si sta svolgendo in un contesto di grande attenzione, con i giocatori impegnati in incontri che possono determinare non solo la loro posizione in classifica, ma anche il premio in denaro che riceveranno. Se Jannik Sinner supera l’avversario in semifinale, accederà alla finale e aumenterà le possibilità di aggiudicarsi un montepremi consistente. Il confronto con altri tornei della serie Masters su terra rossa permette di capire le cifre in palio.

Madrid, 1 maggio 2026 - Il percorso di Jannik Sinner all’ Atp Madrid Open 2026 non è soltanto una questione sportiva, ma anche economica. Con il successo nei quarti contro Rafael Jodar, il ventiseiesimo consecutivo nei tornei Masters 1000, con soli due set persi, l’azzurro ha conquistato per la prima volta in carriera la semifinale nella capitale spagnola, assicurandosi già una fetta importante del montepremi. Quanto può guadagnare Jannik Sinner. Il torneo madrileno, uno dei Masters 1000 più ricchi del circuito, continua infatti a crescere. L’edizione 2026 supera gli 8,2 milioni di euro complessivi per il tabellone maschile, confermando un trend in costante aumento rispetto agli anni precedenti e rafforzando il peso economico dell’evento nel calendario sulla terra battuta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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