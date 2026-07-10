Dal 13 al 18 luglio Montenerodomo, nel cuore della provincia di Chieti e alle pendici del massiccio della Maiella, ospiterà la quinta edizione della Scuola Estiva dedicata alle aree interne del Mezzogiorno. Un appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei più significativi momenti di confronto tra università, istituzioni, associazioni e territori, con l’obiettivo di riflettere sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano le comunità dell’Italia interna. La Scuola si svolgerà all’interno del suggestivo scenario del Parco archeologico di Iuvanum e sarà ispirata dal motto latino “Non Nobis Solum Nati Sumus” (“Non siamo nati per noi stessi”), inciso all’ingresso del borgo antico di Gessopalena (CH). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Montenerodomo, al via la V edizione della Scuola Estiva: una settimana per ripensare il futuro delle aree interne

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