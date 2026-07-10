Montenerodomo al via la V edizione della Scuola Estiva | una settimana per ripensare il futuro delle aree interne

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 13 al 18 luglio, Montenerodomo ospiterà la quinta edizione della Scuola Estiva dedicata alle aree interne del Mezzogiorno. La manifestazione si svolgerà nel centro della provincia di Chieti, ai piedi del massiccio della Maiella. L’evento durerà una settimana e mira a ripensare il futuro di queste zone interne.

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Dal 13 al 18 luglio Montenerodomo, nel cuore della provincia di Chieti e alle pendici del massiccio della Maiella, ospiterà la quinta edizione della Scuola Estiva dedicata alle aree interne del Mezzogiorno. Un appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei più significativi momenti di confronto tra università, istituzioni, associazioni e territori, con l’obiettivo di riflettere sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano le comunità dell’Italia interna. La Scuola si svolgerà all’interno del suggestivo scenario del Parco archeologico di Iuvanum e sarà ispirata dal motto latino “Non Nobis Solum Nati Sumus” (“Non siamo nati per noi stessi”), inciso all’ingresso del borgo antico di Gessopalena (CH). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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