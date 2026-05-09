Cna Colline Forlivesi | il futuro delle aree interne e della Legge Montagna

Cna Colline Forlivesi ha analizzato le possibili conseguenze della Legge Montagna sulle aree interne e sui comuni dell’Appennino. Secondo quanto riferito, i nuovi criteri di pendenza potrebbero influenzare le risorse disponibili per i territori collinari e montani. La discussione si concentra sulle modalità con cui le norme potrebbero penalizzare le imprese locali, in particolare in relazione alla distribuzione delle risorse e alle nuove regolamentazioni.

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? Punti chiave Come influenzerà la Legge Montagna le risorse dei comuni appenninici?. Perché i nuovi criteri di pendenza rischiano di penalizzare le imprese?. Cosa comporta la Variante Pai Po per la sicurezza idraulica locale?. Chi deciderà il destino economico delle nostre aree interne?.? In Breve Assemblea martedì alle 19,15 presso Casa Artusi a Forlimpopoli.. Partecipano Giovanni Montevecchi, Daniele Mercatali, Valeria Liverani, Davide Baruffi e Roberto Cavallucci.. Discussione su Legge 1312025 e proposta Variante Pai Po per sicurezza idraulica.. Iscrizioni per gli imprenditori associati tramite il portale www.cnafc.it.. Martedì prossimo alle ore 19,15, Casa Artusi a Forlimpopoli ospiterà l’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi per discutere le nuove normative che impattano il destino delle aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cna Colline Forlivesi: il futuro delle aree interne e della Legge Montagna ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Impresa e territorio: il futuro delle aree interne al centro dell'assemblea Cna Colline forlivesi“Impresa e territorio: evoluzioni normative per aree interne, prospettive e nuovi modelli economici” è il titolo dell’assemblea annuale di Cna... Il valore delle aree interne: confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democraziaSant’Angelo dei Lombardi, 9 aprile – “Territori e democrazia: il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica”. Altri aggiornamenti Si parla di: Impresa e territorio: il futuro delle aree interne al centro dell'assemblea Cna Colline forlivesi; Bilancio positivo di Plant Nursery a Macfrut 2026. Cna Colline Forlivesi fa tappa al CeubDomani alle ore 19 al Centro Universitario di Bertinoro si terrà la penultima tappa della campagna di rinnovo degli organi... Domani alle ore 19 al Centro Universitario di Bertinoro si terrà la ... ilrestodelcarlino.it