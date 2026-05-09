Impresa e territorio | il futuro delle aree interne al centro dell' assemblea Cna Colline forlivesi

“Impresa e territorio: evoluzioni normative per aree interne, prospettive e nuovi modelli economici” è il titolo dell’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi in programma martedì, alle ore 19,15, a Casa Artusi di Forlimpopoli. Sarà un'occasione di approfondimento e confronto su temi strategici.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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