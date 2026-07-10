Montecreto la robotica entra nell’antico monastero del ’500

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montecreto, un monastero del XVI secolo ospita il MakerDojo Summer Camp, arrivato alla sesta edizione. L’evento, in programma fino all’8 agosto, propone attività educative rivolte a giovani tra gli 8 e i 17 anni. Durante le settimane, i partecipanti si confrontano con progetti di robotica, tecnologia e creatività, in un contesto che integra anche elementi di natura. L’iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni in esperienze di apprendimento pratico e innovativo.

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Un monastero del Cinquecento diventa luogo di incontro per le nuove generazioni, dove tecnologia, creatività e natura si incontrano. Riparte da Montecreto il MakerDojo Summer Camp, giunto quest’anno alla sua sesta edizione sino all’8 agosto con settimane di esperienze educative dedicate a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. La sede del Camp sarà ancora una volta il Monastero di San Domenico, storico complesso fondato nel 1550 e oggi protagonista di un percorso di recupero e valorizzazione che lo ha trasformato in uno spazio dedicato alla formazione, alla socialità e all’accoglienza. Dopo secoli di storia legata alla comunità di Montecreto, il monastero vive così una nuova stagione, ospitando attività rivolte ai giovani e diventando un punto di riferimento per esperienze innovative nel cuore dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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