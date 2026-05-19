Eseguiti i primi interventi mini-invasivi con la nuova piattaforma robotica nell' ospedale di Penne

All’ospedale “San Massimo” di Penne sono stati eseguiti i primi interventi chirurgici mini-invasivi utilizzando una nuova piattaforma robotica dedicata alla laparoscopia, introdotta dalla Asl di Pescara. Questi interventi rappresentano un passo avanti nelle procedure chirurgiche adottate nella struttura, con tecnologie più avanzate rispetto al passato. La piattaforma permette di eseguire operazioni con strumenti più precisi e meno invasivi, contribuendo a migliorare le modalità di intervento e il recupero dei pazienti.

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