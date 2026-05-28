Durante la 110ª Indy 500, un'auto è uscita di pista a pochi giri dalla fine, causando una bandiera rossa. La gara si è conclusa con una rimonta di un pilota che ha superato gli avversari negli ultimi minuti. Sono stati registrati oltre 300.000 spettatori presenti all'evento. La corsa ha visto una media di velocità superiore ai 370 kmh, stabilendo nuovi record. Nessun incidente grave è stato segnalato durante il finale.

La 110ª edizione della Indy 500 entra ufficialmente nella leggenda del motorsport mondiale. Sullo storico ovale di Indianapolis, davanti a oltre 300.000 spettatori, la gara più veloce del mondo ha regalato uno dei finali più incredibili di sempre, con il margine di vittoria più ridotto nella storia della Indy 500: appena 0.0233 secondi tra Felix Rosenqvist e David Malukas. In questa puntata speciale di Motor News, Biagio Maglienti, voce della diretta SKY, e il nostro Luca Pellegrini raccontano tutte le emozioni vissute a Indianapolis: dall’atmosfera unica del pre-gara fino al clamoroso finale deciso negli ultimi metri. Un approfondimento completo sulla gara che ha fatto registrare anche il record di sorpassi e cambi di leadership, trasformando la 110ª Indy 500 in una delle corse più spettacolari della storia recente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finale folle alla Indy 500: la gara più veloce del mondo entra nella leggenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finale folle alla Indy 500: la gara più veloce del mondo entra nella leggenda

Notizie e thread social correlati

Indy 500 folle: Rosenqvist vince in volata dopo 567 sorpassiVincitore della Indy 500, Rosenqvist ha superato gli avversari in volata, dopo aver effettuato 567 sorpassi.

Indy 500: Rossi supera i test medici e conferma la gara dopo l’urtoDopo aver subito un urto durante le prove, il pilota ha superato i controlli medici e ha ricevuto l’ok per partecipare alla gara.

Si parla di: Indy 500 | RISULTATI e CLASSIFICA FINALE della 500 miglia di Indianapolis valevole per l'IndyCar Series; Indy 500 folle | Rosenqvist vince in volata dopo 567 sorpassi.