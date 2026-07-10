MonitorCH4 | a Bologna il meeting sulle emissioni di metano

Notizia in breve

A Bologna si è tenuta la seconda edizione di MonitorCH4, convegno dedicato alle emissioni di metano. L’evento ha riunito i principali attori coinvolti nella normativa energetico-ambientale europea. Durante la giornata, sono stati discussi aspetti legati alle emissioni di metano e alle politiche di regolamentazione. Non sono stati comunicati dati specifici o decisioni ufficiali. La discussione si è concentrata sulle modalità di monitoraggio e conformità alle normative europee.