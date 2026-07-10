MonitorCH4 | a Bologna il meeting sulle emissioni di metano
A Bologna si è tenuta la seconda edizione di MonitorCH4, convegno dedicato alle emissioni di metano. L’evento ha riunito i principali attori coinvolti nella normativa energetico-ambientale europea. Durante la giornata, sono stati discussi aspetti legati alle emissioni di metano e alle politiche di regolamentazione. Non sono stati comunicati dati specifici o decisioni ufficiali. La discussione si è concentrata sulle modalità di monitoraggio e conformità alle normative europee.
Bologna, 10 lug. (askanews) - Si è svolta a Bologna la seconda edizione di MonitorCH4, convegno dedicato al confronto tra i principali attori coinvolti nella normativa energetico-ambientale europea sulle emissioni di metano. Quest'anno l'evento, promosso da Amici della Terra, si è aperto al panorama europeo con una parte espositiva dedicata alle tecnologie, alle pratiche operative e al quadro regolatorio per il monitoraggio, la quantificazione e la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. Tommaso Franci, responsabile energia per Amici della Terra, ha coordinato la mattinata, spiegando perchè è importante soffermarsi su tematiche simili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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MonitorCH4: a Bologna il meeting sulle emissioni di metano
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