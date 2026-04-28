Nella puntata di Report andata in onda il 28 aprile 2026, è stato mostrato un caso relativo al porto di Ancona. Sono stati resi noti i dati relativi alle sanzioni comminate negli ultimi due anni per emissioni di fumi non conformi alle norme. Tra le evidenze, una multa specifica per un'azienda operante nello scalo portuale nel periodo considerato.

Ancona, 28 aprile 2026 – Una multa per emissioni fuori legge dei fumi dalle navi negli ultimi due anni. È quanto emerso dalla puntata di Report, andata in onda domenica sera, incentrata sul porto di Ancona e sull’ inquinamento che incide sulla salute delle persone. Il tutto in un periodo in cui la discussione sul molo per le grandi navi da crociera sta tenendo banco in città (le riprese della trasmissione di Ranucci risalgono ad almeno sei mesi fa). https:www.ilrestodelcarlino.itanconapoliticaporto-milioni-bloccati-mef-sindaco-silvetti-pt2dkct1 L’inchiesta curata da Bernardo Iovine ha confermato un dato primario: le fonti emissive nocive riguardano il presente, ossia i traghetti che quotidianamente ormeggiano davanti ai palazzi del centro, mentre oggi si discute su un’opera che ancora non esiste e forse non esisterà mai.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il porto di Ancona a Report. Sorpresa: ecco i dati sulle multe per emissioni fuorilegge

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