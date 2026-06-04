Merysse in acustico a Villa Altieri | musica emozioni e un percorso artistico tra Roma e l’Europa

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 18 giugno alle 18:00, presso Villa Altieri a Roma, si svolgerà il concerto acustico di Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro. La cantante e performer presenterà il suo percorso artistico, che include anche esperienze in Europa. L’evento si svolge nella storica dimora barocca nel centro della città e coinvolge un pubblico interessato alla musica dal vivo e alle espressioni culturali.

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Giovedì 18 giugno alle ore 18:00, negli spazi di Villa Altieri, storica dimora barocca nel cuore di Roma, si terrà Merysse in Acustico, il concerto di Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, cantautrice, performer e progettista culturale.Accompagnata da Michele Bertasi alla chitarra, l'artista. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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