Merysse in acustico a Villa Altieri | musica emozioni e un percorso artistico tra Roma e l’Europa

Notizia in breve

Giovedì 18 giugno alle 18:00, presso Villa Altieri a Roma, si svolgerà il concerto acustico di Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro. La cantante e performer presenterà il suo percorso artistico, che include anche esperienze in Europa. L’evento si svolge nella storica dimora barocca nel centro della città e coinvolge un pubblico interessato alla musica dal vivo e alle espressioni culturali.