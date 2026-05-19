Moda | a Villa Altieri il viaggio green dell' Italia Film Festival

A Villa Altieri si è svolto l’evento dell’Italia Film Festival dedicato all’incontro tra moda, cinema, arte e sostenibilità. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore, con esposizioni e proiezioni che hanno illustrato progetti e iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale. Durante la giornata, sono stati presentati capi di moda realizzati con materiali ecologici e sono stati proiettati film che trattano temi legati al rispetto dell’ambiente. La manifestazione ha coinvolto professionisti e appassionati provenienti da vari settori.

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