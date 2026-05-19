Moda | a Villa Altieri il viaggio green dell' Italia Film Festival
A Villa Altieri si è svolto l’evento dell’Italia Film Festival dedicato all’incontro tra moda, cinema, arte e sostenibilità. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore, con esposizioni e proiezioni che hanno illustrato progetti e iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale. Durante la giornata, sono stati presentati capi di moda realizzati con materiali ecologici e sono stati proiettati film che trattano temi legati al rispetto dell’ambiente. La manifestazione ha coinvolto professionisti e appassionati provenienti da vari settori.
Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Moda, cinema, arte e sostenibilità si sono incontrati a Villa Altieri, a Roma, per “Ethical Fashion – Return to Human”, evento promosso dall'Italia Green Film Festival in attesa della premiazione finale della manifestazione, in programma il prossimo 25 maggio al Teatro Argentina. La serata, dedicata all'alta moda etica, ha trasformato la storica scalinata della villa in un palcoscenico per sfilate, performance artistiche, musica e riflessioni sul rapporto tra creatività, responsabilità ambientale e inclusione sociale. Tema centrale della settima edizione del festival è “Return to Human”, un invito a recuperare il valore dell'essere umano attraverso cultura, dialogo e rispetto per l'ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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