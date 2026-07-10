Durante i festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali, avvenuti ad Aulnoye – Aymeries, una ragazza di 17 anni è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì. L’incidente si è verificato durante l’evento, e l’autista di un camion coinvolto nei festeggiamenti è stato arrestato. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche della morte o sull’incidente.

È finita in tragedia la festa per la vittoria della Francia ad Aulnoye – Aymeries, nel nord del paese: una ragazza di 17 anni è morta nella notte tra giovedì e venerdì durante i festeggiamenti per il successo della Nazionale del ct Deschamps contro il Marocco ai quarti di finale dei Mondiali. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava celebrando la vittoria per 2 a 0 viaggiando insieme ad alcuni amici sul retro di un camion. A un certo punto però è caduta ed è stata schiacciata dal veicolo. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’autista del mezzo è stato arrestato e posto in custodia cautelare dopo essere risultato in stato di ebbrezza. L’uomo avrebbe fatto salire diverse persone sul camion per sfilare durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, tragedia durante la festa in Francia: morta 17enne, arrestato l’autista di un camion

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calcio, il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa per le strade di Torino

Notizie e thread social correlati

Ragazza 17enne morta schiacciata da un camion nei festeggiamenti dopo Francia - Marocco dei Mondiali 2026Una ragazza di 17 anni è deceduta in Francia dopo essere caduta e essere stata investita dalle ruote di un camion durante i festeggiamenti per la...

Leggi anche: LIVE Mondiale - Francia, morta una 17enne durante i festeggiamenti. In Spagna: "Vozinha giocherà con Messi"

Temi più discussi: Mondiali 2026, festa Messico finisce in tragedia: 2 morti nella calca; Messico, tragedia dopo l'Ecuador: morti tre tifosi durante i festeggiamenti nella capitale; Congo, annunciano la morte del padre del c.t. durante la conferenza stampa: lui sbalordito, lascia la sala; Città del Messico, tragedia durante i festeggiamenti per la vittoria contro l’Ecuador: 2 morti per asfissia.

In Danimarca Christian Zedig, un agente di polizia svedese e padre di due bimbe, è morto dopo essere stato brutalmente picchiato da un gruppo di africani al termine di una lite scoppiata durante i festeggiamenti per una partita di calcio. Una tragedia che lasci x.com

Mondiali 2026, la festa dopo Francia-Marocco si trasforma in tragedia: morta una ragazza di 17 anniLa giovane è morta in seguito a un incidente avvenuto durante i festeggiamenti post?partita, come confermato dlla Procura locale. sportal.it

Mondiali 2026, tragedia dopo Francia-Marocco: 17enne cade da un camion e muore durante i festeggiamentiLa ragazza stava celebrando la qualificazione sul retro del mezzo. Arrestato l’autista, risultato in stato di ebbrezza ... affaritaliani.it