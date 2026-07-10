Mondiali quarti di finale tra campioni | Haaland Kane Yamal e De Bruyne vogliono fare la storia

Da serieagoal.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di ieri, si sono disputati i quarti di finale dei Mondiali tra alcune delle più importanti nazioni del calcio. La partita tra due squadre europee si è conclusa con la vittoria di una delle due, che ha ottenuto l'accesso alle semifinali. Durante la gara, Hakimi e Mbappé sono stati protagonisti. La semifinale è stata così aperta dopo questa vittoria. Tra i giocatori in campo, ci sono stati anche Haaland, Kane, Yamal e De Bruyne, pronti a scrivere la storia della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, abbiamo visto scontrarsi due titani del calcio europeo: Hakimi e Mbappé, che ha spalancato le porte per la semifinale. In questo fine settimana, tutti i riflettori saranno sulle altre tre gare decisive per raggiungere il turno successivo, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, in cui le stelle del calcio mondiale brilleranno sotto gli occhi degli spettatori negli stadi americani, promettendoci intensità, qualità e partite spettacolari. De Bruyne vs Yamal, tra passato e presente. Nello scenario di Los Angeles, questa sera, l’esperienza di Kevin De Bruyne incontrerà l’agilità del giovane Lamine Yamal. Due calciatori fondamentali per i reparti offensivi, ma molto diversi fra loro: il fuoriclasse belga è considerato uno dei centrocampisti più validi al mondo e un leader dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali quarti di finale tra campioni haaland kane yamal e de bruyne vogliono fare la storia
© Serieagoal.it - Mondiali, quarti di finale tra campioni: Haaland, Kane, Yamal e De Bruyne vogliono fare la storia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

5-Time Champions Brazil OUT! Haaland's Brace Sends Norway to Historic Quarter-finals | FIFA2026

Video 5-Time Champions Brazil OUT! ?? Haaland's Brace Sends Norway to Historic Quarter-finals | FIFA2026

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, quarti di finale: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, duello Kane-Haaland e Argentina-SvizzeraAi quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si sono disputate quattro partite.

Inghilterra-Norvegia, quarti Mondiali 2026 a Miami: Haaland sfida Kane tra caldo, tattica e duelli decisiviA Miami si è disputato il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali 2026, con i due attaccanti, Kane e Haaland, protagonisti di duelli...

Temi più discussi: Il programma dei quarti di finale ai Mondiali di calcio; Squadre qualificate ai quarti di finale del Mondiale Calcio 2026: chi c'è, quali sono gli accoppiamenti, le partite · Calcio; Tabellone Mondiali Fifa 2026: tutti i risultati dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali; Mondiali, I risultati dei quarti di finale.

mondiali quarti di finaleMondiali 2026, tabellone dei quarti di finale: calendario, orari e dove vedere le partite in TVIl calendario dei quarti di finale dei Mondiali: una partita in programma al giorno, tutte le gare saranno trasmesse da DAZN e anche in chiaro sulla Rai ... fanpage.it

mondiali quarti di finaleMondiali 2026, dove vedere Spagna-Belgio oggi in TV e streaming: l’orario dei quarti di finaleLa Spagna affronta il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali: obiettivo semifinale, la partita verrà trasmessa anche in chiaro sulla Rai ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web