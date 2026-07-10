Nella serata di ieri, si sono disputati i quarti di finale dei Mondiali tra alcune delle più importanti nazioni del calcio. La partita tra due squadre europee si è conclusa con la vittoria di una delle due, che ha ottenuto l'accesso alle semifinali. Durante la gara, Hakimi e Mbappé sono stati protagonisti. La semifinale è stata così aperta dopo questa vittoria. Tra i giocatori in campo, ci sono stati anche Haaland, Kane, Yamal e De Bruyne, pronti a scrivere la storia della competizione.

Nella serata di ieri, abbiamo visto scontrarsi due titani del calcio europeo: Hakimi e Mbappé, che ha spalancato le porte per la semifinale. In questo fine settimana, tutti i riflettori saranno sulle altre tre gare decisive per raggiungere il turno successivo, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, in cui le stelle del calcio mondiale brilleranno sotto gli occhi degli spettatori negli stadi americani, promettendoci intensità, qualità e partite spettacolari. De Bruyne vs Yamal, tra passato e presente. Nello scenario di Los Angeles, questa sera, l’esperienza di Kevin De Bruyne incontrerà l’agilità del giovane Lamine Yamal. Due calciatori fondamentali per i reparti offensivi, ma molto diversi fra loro: il fuoriclasse belga è considerato uno dei centrocampisti più validi al mondo e un leader dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Mondiali, quarti di finale tra campioni: Haaland, Kane, Yamal e De Bruyne vogliono fare la storia

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