Un astrologo ha emesso un avviso riguardo all’Argentina in vista dei Mondiali del 2026. Nel frattempo, il famoso polpo Paul, noto per aver predetto risultati di partite passate, non ha un erede. Le notizie sui pronostici continuano a susseguirsi, mantenendo un tono leggero e senza coinvolgimento diretto con eventi ufficiali. La vicenda si concentra su previsioni e curiosità, lasciando da parte analisi o commenti ufficiali.

Roma, 10 luglio 2026 – Si attaccano a tutto, ma se ci fossimo lo faremmo anche noi, probabilmente. Solo che non ci siamo, quindi possiamo permetterci di allargare un sorriso leggendo le ultime notizie dal meraviglioso mondo dei pronostici su questo mondiale. In Argentina hanno avuto risalto le parole di un astrologo, che si è dedicato in particolare a fare.l’oroscopo al portiere Emiliano ’Dibu’ Martinez. Guido Tejat ha un profilo su X in cui sostiene di applicare l’astrologia al football: in questo caso si è concentrato sul ruolo del portiere che tanto piace anche alla Juventus. “Sabato l‘Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mondiali: l’astrologo avvisa l’Argentina, ma il polpo Paul non ha un erede

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