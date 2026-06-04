C’era una volta il mitico Polpo Paul a fare gli “oracoli” e “prevedere” come sarebbero finite alcune gare dei Mondiali di calcio. Adesso che siamo alla vigilia dell’immancabile appuntamento in Canada, Messico e Stati Uniti, spuntano alcuni nuovi profeti incarnati da uno squalo, dall’intelligenza artificiale ma anche dalla famiglia più famosa del mondo, quella dei Simpson. La profezia dei Simpson Se ne riparla in questo periodo ma si tratta di una “profezia” di lunghissimo corso andata in onda in una puntata del 1997, quasi 30 anni fa. Ebbene, in un frame i Simpson avrebbero previsto come finalissima quella tra Messico e Portogallo. Improbabile, in effetti, ma nel calcio le sorprese esistono da sempre, sarebbe peggio del “clamoroso al Cibali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mondiali 2026, le profezie sulle gare di calcio: dal polpo Paul allo squalo, ecco le più famose

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