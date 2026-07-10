Mondiali | la Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale

La Spagna ha vinto contro il Belgio 2-1 e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali, in programma il 14 luglio contro la Francia. Il gol decisivo è stato segnato da Merino allo scadere del secondo tempo, dopo una respinta corta del portiere belga, che aveva sostituito il titolare infortunato. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della Spagna.

La Spagna batte il Belgio per 2 a 1 e approda in semifinale ai mondiali, dove il 14 luglio sfiderà la Francia. Decisivo il gol con un tocco sotto porta di Merino allo scadere del secondo tempo, dopo una respinta corta del portiere belga Senne Lammens, subentrato da pochi minuti al titolare Thibaut Courtois uscito per infortunio. La Spagna ha condotto la partita, al 30 esimo del primo tempo il gol del momentaneo vantaggio era stato di Fabian Ruiz, con il Belgio che aveva recuperato il parziale prima dell’intervallo con un colpo di testa al 41esimo di Charles De Ketelaere. Le furie rosse non centravano una semifinale mondiale dal 2010, anno in cui gli iberici si sono laureati per l’unica volta campioni del Mondo in Sudafrica. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Spanyol Bungkam Belgia 2-1: Mikel Merino Jadi Pahlawan, La Roja Tembus Semifinal Piala Dunia 2026!

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