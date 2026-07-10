Mondiali in TV stasera c’è Spagna-Belgio | orario e dove seguirla

Stasera alle 20.00, su Rai e Sky, si gioca la partita tra Spagna e Belgio, valida per i quarti di finale dei Mondiali. La sfida si svolge allo stadio principale della città ospitante, con una copertura televisiva completa. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di avanzare nella competizione. La partita sarà trasmessa in diretta anche su piattaforme streaming ufficiali.

Prosegue il programma dei Mondiali con una delle sfide più attese della giornata. Spagna-Belgio, valida per i quarti di finale di questa Coppa del Mondo. Il match è in calendario questa sera e rappresenta uno degli appuntamenti principali per gli appassionati, con due nazionali di grande talento pronte a giocarsi una gara dal peso importante nel percorso iridato. La partita tra Spagna e Belgio si giocherà oggi alle 21.00. Un orario da prima serata per una sfida che promette qualità, intensità e tanti duelli interessanti in campo. Da una parte la Spagna, tradizionalmente legata al possesso palla e alla gestione tecnica della partita; dall’altra il Belgio, squadra ricca di individualità e abituata a colpire con rapidità negli spazi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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