Mondiali in musica | grande show in vista della finale lo scopo è benefico

In occasione della finale dei Mondiali del 19 luglio, è previsto uno spettacolo benefico al MetLife Stadium nel New Jersey. Tra gli artisti coinvolti ci sono Madonna, Shakira, Coldplay e i BTS. Lo show mira a raccogliere fondi e si svolgerà durante l’evento sportivo. La serata sarà dedicata alla musica e alla solidarietà, con un’attenzione speciale alle iniziative di beneficenza legate alla manifestazione.

In occasione della finale dei Mondiali che si terrà il prossimo 19 luglio si prevede un grande show per raccogliere fondi. Tra gli artisti presenti: Madonna, Shakira, Coldplay e i BTS Il 19 luglio si terrà l’attesissima finale dei Mondiali e per l’occasioneChris Martin sta pensando ad uno show unico che si terrà al MetLife Stadium nel New Jersey. Non si sa ancora chi si sfiderà nell’ultimo match, ciò che è certo è che non mancherà la musica e l’obiettivo sarà anche benefico: raccogliere soldi per investire sui giovani del territorio. Per questa serata importante si prevede un cast d’eccezione, composto da:Madonna, Justin Bieber, Shakira, Bts, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il Ps22 Chorus di New York e i Coldplay. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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