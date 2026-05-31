’Racchette per Sole’ oggi al circolo di Marina l’evento a scopo benefico

Notizia in breve

Al circolo di Marina si è svolto oggi l’evento “Racchette per Sole”, una manifestazione benefica dedicata al sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer. La giornata ha visto la partecipazione di appassionati di tennis che hanno giocato per raccogliere fondi. Durante l’evento sono stati organizzati incontri e dimostrazioni sportive, con l’obiettivo di promuovere solidarietà e divertimento tra i presenti. Nessun incidente è stato segnalato.