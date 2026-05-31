’Racchette per Sole’ oggi al circolo di Marina l’evento a scopo benefico

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al circolo di Marina si è svolto oggi l’evento “Racchette per Sole”, una manifestazione benefica dedicata al sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer. La giornata ha visto la partecipazione di appassionati di tennis che hanno giocato per raccogliere fondi. Durante l’evento sono stati organizzati incontri e dimostrazioni sportive, con l’obiettivo di promuovere solidarietà e divertimento tra i presenti. Nessun incidente è stato segnalato.

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"Racchette per Sole": sport, solidarietà e divertimento a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà. Oggi il Circolo Tennis Marina ospiterà "Racchette per Sole", evento benefico organizzato con l’obiettivo di sostenere la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer attraverso una raccolta fondi dedicata ai più piccoli. L’iniziativa unirà appassionati di tennis, famiglie e bambini in una grande festa sportiva aperta a tutti. L’intero incasso della manifestazione, che si svolgerà nel ricordo della piccola Maria Sole Marras, sarà devoluto alla Fondazione Meyer, realtà di riferimento nazionale nell’assistenza pediatrica e nella ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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