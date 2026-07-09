Maxi schermi per Marocco-Francia in piazza | Ma per Bologna-Milan no Scoppia la polemica

A Bologna, il Comune ha installato maxi schermi in piazza per trasmettere la partita tra Marocco e Francia, in programma alle 22 di oggi. La decisione ha suscitato polemiche perché, nello stesso momento, non sono stati predisposti schermi per la partita tra Bologna e Milan. La scelta ha generato critiche sui social e tra i cittadini, che chiedono spiegazioni sulla disparità di trattamento.

A Bologna monta la polemica in vista di Marocco-Francia, in programma oggi alle 22 di oggi giovedì 9 luglio. Sotto accusa l’amministrazione comunale, colpevole di aver concesso una piazza con maxi schermi per il match. Non proprio lo stesso trattamento dedicato, un anno prima, per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Roma. Dal Comune, spiega il Corriere di Bologna, parlano di «fake news», dato che nessuna proiezione è stata organizzata direttamente dall’ente. Era stato l’assessore Daniele Ara ad elencare le opzioni disponibili per chi avesse voluto vedere la partita in compagnia. Tutte pare per iniziativa privata: in piazza Lucio Dalla, nell’ambito del festival DiMondi, al circolo Offside Pescarola e gli orti di via Salgari, questi ultimi per iniziativa del Comitato popolare Pilastro. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna e i maxi schermi per Marocco-Francia. Il Comune: «Organizzati dai privati». Transennato il NettunoA Bologna, i maxi schermi per trasmettere la partita tra Marocco e Francia sono stati organizzati da privati, secondo quanto comunicato dal Comune.

Francia-Marocco, dove saranno i maxischermi a Bologna: “Il calcio per stare insieme”. Ma la Lega attacca sulla sicurezzaA Bologna, i maxischermi per Francia-Marocco, quarti di finale del Mondiale, saranno posizionati in diverse aree pubbliche.

Temi più discussi: Francia-Marocco, dove saranno i maxischermi a Bologna: Il calcio per stare insieme. E il Nettuno sarà transennato; Bologna e i maxi schermi per Marocco-Francia. Il Comune: Organizzati dai privati. Transennato il Nettuno; Calcio, maxi-schermi a Bologna per Marocco-Francia; Mondiali, ci sarà il maxischermo per Marocco-Francia.

Francia-Marocco, il Comune di Bologna concede il maxi-schermo nelle piazze ed è polemica. Transennata la statua del NettunoSotto accusa l'amministrazione Lepore, con riferimento alla finale di Coppa Italia vinta dal Bologna un anno fa ... gazzettadiparma.it

Bologna e i maxi schermi per Marocco-Francia. Il Comune: Organizzati dai privati. Transennato il NettunoCritiche all'amministrazione comunale da centrodestra e civici: Nulla invece per la storica finale del Bologna in Coppa Italia. La replica: Solo fake news, nessuna proiezione è stata organizzata da ... corrieredibologna.corriere.it