mondiali 2026 il belgio travolge gli stati uniti a seattle e raggiunge la spagna ai quarti

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio netto a Seattle, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa nella notte italiana, consolidando la vittoria del team europeo e portandolo a eguagliare la posizione della Spagna nella fase a eliminazione diretta. La sfida ha visto i belgi dominare sul campo, senza che ci siano state altre interruzioni significative.

Va in archivio nella notte italiana con il netto successo del Belgio sugli Stati Uniti il sesto ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento nel continente nordamericano. I Diavoli Rossi si sono imposti con il punteggio di 4-1 al Lumen Field di Seattle sui padroni di casa statunitensi, riscattando la brutta prestazione del turno precedente con il Senegal (sotto 0-2 all’85’) e raggiungendo la Spagna ai quarti della Coppa del Mondo. Gli uomini di Rudi Garcia mettono le cose in chiaro fin dai primi minuti, creando un paio di occasioni e sbloccando il punteggio al 9? con la zampata dell’attaccante atalantino Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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