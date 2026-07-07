Mondiali 2026 il Belgio travolge gli Stati Uniti a Seattle e raggiunge la Spagna ai quarti

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio netto a Seattle, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa nella notte italiana, consolidando la vittoria del team europeo e portandolo a eguagliare la posizione della Spagna nella fase a eliminazione diretta. La sfida ha visto i belgi dominare sul campo, senza che ci siano state altre interruzioni significative.

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Va in archivio nella notte italiana con il netto successo del Belgio sugli Stati Uniti il sesto ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento nel continente nordamericano. I Diavoli Rossi si sono imposti con il punteggio di 4-1 al Lumen Field di Seattle sui padroni di casa statunitensi, riscattando la brutta prestazione del turno precedente con il Senegal (sotto 0-2 all’85’) e raggiungendo la Spagna ai quarti della Coppa del Mondo. Gli uomini di Rudi Garcia mettono le cose in chiaro fin dai primi minuti, creando un paio di occasioni e sbloccando il punteggio al 9? con la zampata dell’attaccante atalantino Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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