Mondiali derby interista nei quarti | Lautaro sfida Akanji per la semifinale

Lautaro Martinez e Akanji si sfideranno nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita metterà di fronte l'Argentina e la Svizzera, con Sommer tra i pali per la squadra elvetica. Si tratta di un incrocio tra due nazionali che hanno superato i rispettivi turni precedenti. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nel percorso verso le semifinali.

di Lorenzo Vezzaro L’Argentina di Lautaro Martinez affronta la Svizzera di Akanji e Sommer in un quarto di finale infuocato. Il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2026 regala un incrocio ad altissima tensione emotiva per i colori nerazzurri. Nella notte tra sabato e domenica, l’ Argentina sfiderà la Svizzera a Kansas City, garantendo che almeno un giocatore dell’ Inter abbandonerà la competizione anzitempo. La truppa di Appiano Gentile si dividerà sul campo: da una parte il capitano Lautaro Martinez, dall’altra il muro difensivo elvetico composto da Manuel Akanji e Yann Sommer. La folle rimonta dell’Albiceleste e le gerarchie di Scaloni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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