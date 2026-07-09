Durante i quarti di finale di Coppa del Mondo, alcune coppie di giocatori che si conoscono bene si affrontano come avversari, come nel caso di Mbappé e Hakimi, che quattro anni fa pianificavano le vacanze insieme. Altri esempi includono Lautaro e Akanji, che hanno rapporti di amicizia nonostante si trovino su fronti opposti del campo. Non si tratta di nemici, ma di calciatori con legami personali che si scontrano in questa fase del torneo.

Nemici mai, per chi si abbraccia come noi. Per qualcuno, più che un quarto di finale, l’incrocio Mondiale è un quarto di cuore: vaglielo a dire a Mbappé e ad Hakimi che sono avversari, loro che quattro anni fa, durante la semifinale in Qatar. pianificavano le vacanze estive. O al duo Rice-Odegaard, nato grazie a una maglietta autografata per caso. E poi il legame nerazzurro fra Akanji e Lautaro: uno marcherà l’altro in Argentina-Svizzera, ma quante risate ad Appiano Gentile durante l’anno. Amici contro, è il leitmotiv di questi quarti Mondiali. Di mezzo, in un caso, c’è stato pure il bacio. di Jude. Manuel lo svizzero fa calcoli matematici più veloci dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Lautaro-Akanji a Mbappé-Hakimi: le coppie di "amici contro" ai quarti di finale

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