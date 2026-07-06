Mondiali 2026 Portogallo-Spagna | orario e dove vederla in tv e streaming

Il match tra Portogallo e Spagna negli ottavi dei Mondiali 2026 si terrà il 6 luglio a Dallas. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da definire. Si tratta di uno scontro tra due squadre con giocatori di alto livello, in una gara singola che determina l’accesso ai quarti di finale.

Dallas, 6 luglio 2026 – Portogallo-Spagna è una delle sfide più attese degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il derby iberico mette di fronte due nazionali ricche di talento e ambizioni, in una partita secca che vale l’accesso ai quarti di finale. Portogallo-Spagna, quando si gioca. Il match è in programma lunedì 6 luglio 2026, con calcio d’inizio alle 21.00 ora italiana, all’AT&T Stadium di Arlington, nell’area di Dallas, negli Stati Uniti. Dove vedere Portogallo-Spagna in tv e streaming. La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e sulla Rai. Per quanto riguarda lo streaming, Portogallo-Spagna sarà disponibile su DAZN e su RaiPlay, accessibili da smart tv, computer, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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