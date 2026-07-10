Il 10 luglio, al Los Angeles Stadium, si è disputato il quarto di finale tra Spagna e Belgio ai Mondiali 2026. La partita ha determinato quale delle due squadre avanzava in semifinale, dove avrebbe incontrato la Francia. La Spagna si presentava come favorita, ma il Belgio cercava il colpo. La sfida si è conclusa con l’eliminazione di una delle due nazionali, in vista della semifinale contro la Francia.

Dopo il successo della Francia sul Marocco, i Mondiali 2026 propongono un altro quarto di finale di altissimo livello. Oggi, venerdì 10 luglio, Spagna e Belgio si affrontano al Los Angeles Stadium per conquistare un posto in semifinale, dove ad attendere la vincente ci sarà proprio la nazionale francese. La Spagna punta al secondo titolo mondiale. La formazione di Luis de la Fuente si presenta all’appuntamento da grande favorita. Campione d’Europa in carica, la Roja ha impressionato per solidità e organizzazione, arrivando ai quarti senza subire nemmeno un gol. Dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, gli spagnoli hanno eliminato Austria e Portogallo nella fase a eliminazione diretta, confermandosi tra le squadre più complete del torneo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2026, Spagna-Belgio: La Roja favorita nei quarti, ma i Red Devils sognano il colpo

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SPANYOL VS BELGIA: SATU KAKI LA ROJA DI SEMIFINAL

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