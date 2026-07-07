Mondiali | il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti L' ironia dei Red Devils dopo le polemiche | Ribaltate questo

Notizia in breve

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali. La partita si è conclusa con quattro gol del Belgio e un solo gol degli Stati Uniti. La formazione statunitense ha schierato un 4-3-3 con Freese tra i pali, mentre McKennie e Adams sono stati tra i più votati. La squadra americana ha subito tre gol nel secondo tempo.