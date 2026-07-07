Mondiali | il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti L' ironia dei Red Devils | Ribaltate questo
Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con il Belgio in vantaggio e ha visto alcune sostituzioni a metà partita. I giocatori statunitensi hanno ottenuto un punteggio variabile, con alcune valutazioni sotto la sufficienza. La squadra belga ha segnato più gol rispetto agli avversari, che hanno avuto difficoltà a contenere l’attacco avversario.
STATI UNITI-BELGIO 1-4 STATI UNITI (4-3-3): Freese 4.5; Freeman 5.5, Richards 5, Ream 5, A. Robinson 5.5 (45+2'st Arfsten sv); McKennie 6, Adams 5.5 (27'st Pepi 6), Tillman 7; Dest 5.5 (1'st Reyna 6), Balogun 5.5 (45+2'st Wright sv), Pulisic 5 (14'st Berhalter 6). In panchina: Turner, Brady, Trusty, Aaronson, M. Robinson, Weah, McKenzie, Scally, Zendejas. Allenatore: Pochettino 5.5. BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6.5; Castagne 6, Ngoy 6, Mechele 6.5, De Cuyper 6; Onana sv (21'pt Vanaken 7), Raskin 6.5 (44'st Witsel sv); Lukebakio 6 (22'st Doku 6), Tielemans 6.5, Trossard 6.5 (44'st Saelemaekers sv); De Ketelaere 8 (22'st Lukaku 7). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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