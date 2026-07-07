Mondiali | il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti L' ironia dei Red Devils | Ribaltate questo

Notizia in breve

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, qualificandosi per i quarti di finale. La partita si è conclusa con il Belgio in vantaggio e ha visto alcune sostituzioni a metà partita. I giocatori statunitensi hanno ottenuto un punteggio variabile, con alcune valutazioni sotto la sufficienza. La squadra belga ha segnato più gol rispetto agli avversari, che hanno avuto difficoltà a contenere l’attacco avversario.