Sinner-Rublev oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la partita dei quarti in TV anche in chiaro
Oggi nel torneo di Roma, Jannik Sinner sfida Andrey Rublev nei quarti di finale. L'incontro è previsto per le 13 e sarà trasmesso anche in chiaro, permettendo così a chiunque di seguirlo senza abbonamento. La partita si disputa sui campi degli Internazionali d'Italia e rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata. Gli appassionati di tennis potranno seguire la sfida anche attraverso le trasmissioni televisive disponibili senza costi aggiuntivi.
Jannik Sinner affronta oggi Andrey Rublev. L'incontro è in programma per le ore 13. Il match tra l'italiano e il russo degli Internazionali d'Italia si potrà seguire anche in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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