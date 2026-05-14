Sinner-Rublev oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la partita dei quarti in TV anche in chiaro

Oggi nel torneo di Roma, Jannik Sinner sfida Andrey Rublev nei quarti di finale. L'incontro è previsto per le 13 e sarà trasmesso anche in chiaro, permettendo così a chiunque di seguirlo senza abbonamento. La partita si disputa sui campi degli Internazionali d'Italia e rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata. Gli appassionati di tennis potranno seguire la sfida anche attraverso le trasmissioni televisive disponibili senza costi aggiuntivi.

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