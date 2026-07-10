La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026, con un gol di Mikel Merino all’ultimo minuto di gioco. La partita si è conclusa con la rete decisiva a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. La squadra spagnola si è qualificata così per la semifinale del torneo.

La Spagna conquista la semifinale dei Mondiali 2026 battendo il Belgio 2-1 grazie a un gol di Mikel Merino a due minuti dal novantesimo. La Roja torna così tra le migliori quattro del torneo dopo una partita combattuta, risolta soltanto nel finale. Fabian Ruiz sblocca il match, De Ketelaere risponde. La formazione di Luis de la Fuente passa in vantaggio al 30?. Pedro Porro dialoga con Lamine Yamal e serve Dani Olmo, il cui tiro viene respinto da Thibaut Courtois. Sulla ribattuta è Fabian Ruiz il più rapido ad arrivare sul pallone, firmando l’1-0. Il Belgio reagisce prima dell’intervallo e trova il pareggio al 41?: Timothy Castagne crossa dalla destra e Charles De Ketelaere, di testa, batte Unai Simón per l’1-1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, la Spagna piega il Belgio nel finale: Merino firma il 2-1 e vale la semifinale

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Merino decisivo! La Spagna piega il Belgio 2-1 e vola in semifinale

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La Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30' di Fabian Ruiz, al 41' di De Ketelaere; nel secondo tempo al 42' di Merino. Ansa / SCOTT STRAZZANTE x.com

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