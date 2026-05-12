Tifosi Lazio Damascelli sbotta | Situzione vergognosa Non esiste che non vanno allo stadio per protestare contro se stessi? Però fanno il tifo da casa quindi…
Durante la trasmissione radiofonica “Radio Radio Mattino Sport & News”, il giornalista Tony Damascelli ha criticato i tifosi della Lazio, commentando la loro decisione di non partecipare al derby contro la Roma in programma domenica 17 maggio. Damascelli ha definito la situazione vergognosa, chiedendosi come sia possibile che alcuni tifosi protestino restando a casa, invece di sostenere la squadra allo stadio. La discussione si è concentrata sul comportamento dei supporters in vista dell’importante partita.
Nel contenitore radiofonico mattutino, “Radio Radio Mattino Sport & News” il giornalista Tony Damascelli, ha attaccato i tifosi della Lazio, che non entreranno al derby contro la Roma di domenica 17 maggio (ore 12.30). Quellle di Damascelli sono state parole molto durissime che sicuramente faranno discutere: “Non esiste che i tifosi non vanno allo stadio. L'articolo Tifosi Lazio, Damascelli sbotta: “Situzione vergognosa. Non esiste che non vanno allo stadio, per protestare contro se stessi? Però fanno il tifo da casa, quindi.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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